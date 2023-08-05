تعرف على اشتراطات إنشاء أماكن سباحة فى حرم الشواطئ بالقرى السياحية

كتبت منال العيسوى

وضعت وزارة البيئة دليل إرشادى مرتبط بالمنشآت الخفيفة والتي تكون سهلة الفك والتركيب في منطقة حرم الشاطيء، كما تم اعتمادها من اللجنة العليا للتراخيص، ونشرتها وزارة البيئة عبر موقعها الالكترونى الخا بالوزارة.

وأوضحت وزارة البيئة انه تم إعداد عدة إشتراطات خاصة بإمكانية إنشاء أماكن سباحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لحرم الشواطئ، على بعد لا يقل عن مسافة 100 متر، بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 200 متر، وحددت البيئة انه يتم السماح بإقامة هذه الأماكن الخاصة بالسباحة على بعد لا يقل عن مسافة 60 مترا بالنسبة للقرى السياحية الحاصلة على حرم شاطئ بمسافة 120 مترا.

في سياق مختلف أصدرت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد القرار رقم 71 لسنة 2023 ، بشأن تشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي ، تعقد اجتماعها أسبوعيا، من أجل حصر كافة دراسات التقييم البيئي، التي تستوجب استكمال بياناتها، كما شددت الوزيرة على سرعة إبداء الرأي في الموافقات البيئية للمشروعات السياحية، حيث تم إعداد دليل إرشادي لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطيء، واعتماده من اللجنة العليا للسياحة.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة راجعت المنظومة الخاصة بإصدار الموافقات البيئية بالكامل، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية لكافة القطاعات.