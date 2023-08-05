تحرير 120 محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على أهمية واستمرار تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكل صور الغش التجاري.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 30 يوليو 2023 حتى 5 من أغسطس الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى أن تلك الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 87 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 14 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 32 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، 5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 11 محضرا للتصرف في 478 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد.

كما تم المرور على البدالين التموينيين، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس للبدالين بنسبة 25 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير محضر ضد أحد التجار لتجميع دقيق بلدي مدعم من الدولة والخاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء، وتم ضبط والتحفظ على 10 أجولة دقيق بلدي مدعم زنة50 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومحضر للمسئولين عن محلات بيع السجائر والدخان لحيازتهم وعرضهم للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

وتم تحرير 10 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية و12 محضرًا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، بينما تم تحرير 7محاضر لمسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم ممارسة النشاط والغلق في مواعيد العمل الرسمية، بجانب سحب 4عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.