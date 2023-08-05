تاكسى لخدمة ذوى الهمم والمرضى أمام المستشفيات مجانا بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

"الركوب مجانًا لذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى".. كلمات دونها أحد سائقى التاكسى بمحافظة الإسكندرية، على الزجاج الأمامى والخلفى لسيارته، وذلك لتوصيل ذو الهمم والمرضى يوميا من أمام المستشفيات بالمجان.

قال على على عبد الله سائق تاكسى، إن الفكرة بدأت منذ فترة سنوات، عندما كان يقف أمام مستشفى ناريمان للعظام وشاهد شخص مسن على كرسى متحرك يركب ترام ونزل السائق والكمسرى لمساعدته للركوب فأخذته وقمت بتوصيله بالمجان إلى منزله، ومن هنا بدأت يوميا ولقيت اقبال كبير على الفكرة.

وأضاف على عبد الله لـ " اليوم السابع"، أن سعيد بقيامه بذلك العمل الخير، وأنه خصص وقته منذ الصباح حتى وقت العصر، ويقوم بالوقوف أمام مستشفيات الجامعة الميرى وناريمان للعظام، وان لديه سعادة توصيل ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وهو يشعر بسعادة بالغة، وراحة نفسية وطمأنينة، وهى اجمل التوصيلات ولا تؤثر على دخله اليومى، بل العكس يحدث ويزيد رزقه، وأحيانًا يتضاعف الرزق اليومى.

وأشار سائق التاكسى المجانى، إلى أن يقوم بترك رقم تليفونه للزبائن الغير قادرين لتوصيله يوميا، وهو مجهود شخصى لحب الخير، وبعث صاحب التاكسى برسالة للسائقين، أن يقوم بمثل تلك المبادرات، التى تحث على اعمال الخير، ولن توثر على دخلهم اليومى.



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