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تأجيل محاكمة متهم فى قضية "كتائب حلوان" لـ3 أكتوبر المقبل

السبت، 05 أغسطس 2023 03:07 م
تأجيل محاكمة متهم فى قضية "كتائب حلوان" لـ3 أكتوبر المقبل المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 3 أكتوبر المقبل للمرافعة.
 
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

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