الحاج عبده أشطر خراط خشب بالشرقية.. إيده تتلف فى حرير بيحول الخشب لتحف

الشرقية- إيمان مهنى

خراطة الخشب واحدة من المهن التى تواجه الاندثار، فهى تتميز بأنها فن قبل أن تكون لكسب لقمة العيش، فأنامل الخراط تتعامل مع القطعة الخشبية، بخفة ودقة وكأنها ريشة فنان.

ويعد عبد السلام سلام، الشهير بالحاج عبده، واحدا من أهم فنانى خراطة الخشب بمحافظة الشرقية، فهو ورثها عن والده وأجداده.

داخل ورشته، التقى اليوم السابع، الحاج عبده الرجل الستينى، قائلا: عمري69، وعيت على الدنيا، لقيت نفسى فى ورشة الجد والوالد، تعلمت منهما أصول المهنة، بالأدوات اليدوية، ومستمر فيها لأننى غاوى هذا الفن، لافتا إلى أنه كان فى السابق يوجد أكثر من 15 ورشة وخراط يعملون فى هذه المهنة، ولم يعد على قيد الحياة إلا خمسة معظمهم من كبار السن، فمن يرحل عن الدنيا لا نجد من يخلفه فيها، فنحن نأمل أن يدرس فن الخراطة الخشبية بمدارس الصناعى أو مركز تأهيل وتدريب الشباب، لإيجاد جيل جديد والحفاظ عليها.

وأشار الفنان عبده سلام، إلى أن الخشب يأتى قطعا من الأشجار، وهو يستخدم خشب شجرة البرتقال لما بميزة بطول العمر وسهولة التشكيل، ليقوم بتسويته وتقطيع الخشب عبر الميكنة، ثم تشكيله باستخدام أدوات الخراطة والميكانات، إلى قطع فنية بحسب المطلوب.

وأضاف، أنه من أسباب حرفيته وشهرته فى هذه المهنة، أنه تعلم تشكيل الخشب بالطريقة اليدوية، ذلك على يد جده، كما أنه طور فى فن الشعبى، حيث كانت خراطة العرائس تقوم على تشكيل العروسة فقط دون مشتملاتها، فبدأت بعمل تلك التفاصيل الدقيقة والتى أدى تجسيد واقعى للحالة، على سيبل المثال بائع الفول المدمس، شكلت البائع بهيئة، من العربية الخشب عليها قدرة الفول وطاسة الطعمية، وأكواب الزيت والقلة، وكذلك بائع الشكرى بالعربة المعروفة، وفرقة الطبل والمزمار البلدى، بنفس هيئة العازفين فى الحقيقة، والسقا بالإبرايق، والقهوجى بالصينية، الفلاحة تحمل البلاص غيرها من الأعمال.

وأكد أنه يشتغل جميع أنواع الخراطة الخشبية، إلا أن فن تجسيد الشخصيات الشعبية هو أكثر الأنواع التى تجذبه.

ولفت إلى أن تجسيد الشخصيات الشعبية، والتراثية، والتاريخية، هى أكثر منتجات التى يقبل عليها السائحون فى البازارات، فهو فن مرتبط بالسياحة بشكل كبير.

وأستعاد ذكرياته، مع العصر الذهبى للمهنة، أننا كان لهذه المهنة وضعها، وخصوصا فى فن تشكيل العرائس الخشبية والتحف الخشبية التى كانت تسوق فى البازارات السياحية وخان الخليلى وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وكذلك عمل غرف الأثاث العربى مثل غرف النوم والانترية الأسيوطى، وصالون، كان هناك منافسة بينا شريفة، فمن يقدم قطعة فنية بحرفية ودقه عالية.

ومن جانبه قال الفنان نبيل ثروت، أن كل الأعمال الفنية التى يقوم بها، يحرص أن تتم خراطتها، فى ورشة الحاج عبدة، فهو يتميز بحسه الفنى والتذوق والأمانة فى العمل، كما أنه يتناقش مع الفنان إذا كانت تحتاج لتعديل للخروج بأفضل شكلا، منوها عن حلهم كفنانين فى ضرورة تعليم جيل جديد من الخراطين.



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