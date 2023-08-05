اليوم السابع
Ads
السبت، 05 أغسطس 2023 04:00 ص
أكرم القصاص

الرئيسية حوادث

اعترافات لصوص مواتير المياه فى القاهرة: نفذنا 4 جرائم سابقة بأسلوب الفك

السبت، 05 أغسطس 2023 04:00 ص
اعترافات لصوص مواتير المياه فى القاهرة: نفذنا 4 جرائم سابقة بأسلوب الفك حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة مواتير المياه فى منطقة مصر الجديدة اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة سابقة بأسلوب الفك والخلع. 

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة السرقة. 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات، بأسلوب "الفك والخلع" بالاشتراك مع شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية "لأحدهما معلومات جنائية، تم ضبطهما، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سىء النية" صاحب مخزن خردة - مقيم بمحافظة القليوبية تم ضبطه وبحوزته 8 مواتير مياه مستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.

 


تشكيل عصابى

سرقه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة