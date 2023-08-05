اعترافات لصوص مواتير المياه فى القاهرة: نفذنا 4 جرائم سابقة بأسلوب الفك

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة مواتير المياه فى منطقة مصر الجديدة اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة سابقة بأسلوب الفك والخلع.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة السرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات، بأسلوب "الفك والخلع" بالاشتراك مع شخصين - مقيمان بمحافظة القليوبية "لأحدهما معلومات جنائية، تم ضبطهما، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سىء النية" صاحب مخزن خردة - مقيم بمحافظة القليوبية تم ضبطه وبحوزته 8 مواتير مياه مستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.