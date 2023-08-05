اعترافات المتهم بقتل سيدة فى الإسكندرية: "سرقتنى فتخلصت منها"

أدلى المتهم بقتل سيدة فى الإسكندرية باعترافات تفصيلية، مؤكدا أن سيدة سرقت منه أموالا فقرر الانتقام منها، حيث استل سكينا وقتلها، معربا على ندمه فيما اقترفت يداه.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

بالفحص بإشراف اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (له معلومات جنائية).. وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة" - كمية من مخدرى "الأفيون – الشابو").. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليها لقيامها بسرقة مبلغ مالى منه حال تواجدها بالشقة محل سكنه، فقام بالتعد عليها بالضرب بالسلاح المضبوط بحوزته وإحداث إصابتها التى أودت بحياتها.