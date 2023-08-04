7 خطوات لرد الشركات للضريبة إلكترونيًا.. اعرف التفاصيل

كتب هانى الحوتى

نفذت مصلحة الضرائب المصرية، مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، إلى توفير منصة إلكترونية موحدة للممولين، يُسمح من خلالها للممولين إجراء معاملاته الضريبية المختلفة مثل تقديم الإقرارات وعمليات الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إجراءات الطعن، وكذلك الاستفسارات والمراسلات مع المصلحة، إضافة إلى الرد الضريبة، ويقدم "اليوم السابع" 7 خطوات ل رد الضريبة

1- تقدم الشركات طلبات رد الضريبة على منظومة الضريبة الموحدة عن الأرصدة الخاصة بفترات تالية لتاريخ 1 يناير عام 2021، وتم تقديم إقراراتها بعد هذا التاريخ، أما الشركات التي قدمت إقراراتها قبل هذا التاريخ تبتع نفس الوضع الحالي يدويًا بالمراكز المدمجة.

2- بخصوص طلبات رد الضريبة الخاصة بالرصيد الدائن بالخصم تحت حساب الضريبة وتوزيعات الأرباح، التي تقدم بالإدارة المركزية لنماذج الخصم والتحصيل، فإنه سيتم تقديم الطلب بذات الإدارة عن الفترات السابقة لتاريخ 1 يناير لعام 2021، والأرصدة عن الفترات التالية عن هذا التاريخ، وسيتم تقديم طلبات الرد على المنظومة، وستتم عملية الرد من المراكز المدمجة التابع لها رقم تسجيل الممول، وسيتم بها تقديم أصول المستندات بالمكاتب الأمامية التابعة لها وليس بالإدارة المركزية.

3- ضرورة قيام الممول بتسوية مدفوعاته خارج الكور، بمعنى حال أنه توجد التزامات مثل الإقرارات التي تم تقديمها على منظومة "الساب"، ولم يتم سدادها على نفس المنظومة، وتم سدادها على منظومة أخرى يجب التوجه للمراكز المدمجة لغلق هذه المطالبات حتى يكون رصيد الممول صحيح.

4- يتاح للممول المتقدم بطلب رد الضريبة أن يقوم باختيار الاحتفاظ بمبلغ رد الضريبة لسداد أي التزامات مستقبلية مثل الإقرارات، وسيتم استكمال جميع الإجراءات ويتم الاحتفاظ بالمبلغ لدى المصلحة، واستخدامه في سداد هذه الالتزامات.

5- للممول غير المقيم التقدم بطلب رد الضريبة الخاص به (عن حالات رد الضريبة عن توزيعات الأرباح) بعد التسجيل في نظام التسجيل لغير المسجلين على نظام الساب من خلال إدارة رد الضريبة بالاتفاقيات الدولية.

6- متاح تقديم طلب رد ضريبة للشخص الطبيعي (أحكام سيارات ذوي الهمم) بالقيمة المضافة بعد عمل تسجيل مبسط من خلال بوابة المصلحة، وذلك عن مبالغ مسددة بعد تاريخ 1 يناير عام 2021 والمبالغ المسددة قبل هذا التاريخ سيتم تقديم طلب رد الضريبة يدويًا بالمأمورية الواقعة في نفس نطاق الممول.

7- بالنسبة لطلبات رد الضريبة التي تقدم من الأشخاص الطبيعيين التابعين لهيئات دبلوماسية سيتم تقديم طلب رد الضريبة يدويًا بالإدارة العامة لرد الضريبة كما هو متبع، كما أنه متاح تقديم طلب رد الضريبة والدخول على المنظومة للجهات التي تحمل رقم تسجيل ضريبي لدى المصلحة.