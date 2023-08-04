اليوم السابع
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أكرم القصاص

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وزيرة المرأة التونسية: 3800 سيدة انتفعت ببرامج التمكين الاقتصادى

الجمعة، 04 أغسطس 2023 10:05 م
وزيرة المرأة التونسية: 3800 سيدة انتفعت ببرامج التمكين الاقتصادى آمال بلحاج موسى
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أعلنت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن التونسية، عن نتائج التقرير القطاعى الأوّل حول التمكين الاقتصادى للنساء والفتيات (2012 –2023).

وقالت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن التونسية - فى بيان اليوم - إن 3800 امرأة وفتاة انتفعت من برامج التمكين الاقتصادى التى أطلقتها الوزارة بين أغسطس 2022 وأغسطس 2023 منهنّ 276 عاملة زراعية، مؤكدة العمل على الرفع فى عدد عاملات الزراعة المنتفعات من برامج الوزارة.


وأفادت الوزيرة أنّ برنامج التمكين الاقتصادى للأسر ذات الوضعيات الخاصّة (2012- 2023) قد شمل 2250 أسرة منتفعة بالبرنامج يتوزّعون إلى 1837 إناثا 82 %و413 (%18) ذكورا انتفعوا بموارد رزق وتعمل الوزارة على توفير التجهيزات وتأمين المواد الأوّلية للانطلاق آليا فى المشاريع ويصل سقف تمويل المشاريع فى اطار هذا البرنامج إلى 20 ألف دينار


وأكدت السيّدة آمال بلحاج موسى أن عدد الملفّات المسجّلة على منصّة "رائدات" بلغ حوالى 10500 طلب تمويل مشروع نسائى ويبلغ عدد المشاريع التى تمّ قبولها للتّمويل2500 مشروع مما ساهم فى توفير 3559 فرصة شغل بقيمة قروض تناهز 25 مليون دينار.


وأبرزت آمال بلحاج موسى أن الوزارة ساهمت فى دعم 32 مجمّعا نسائيا لصالح 1000 امرأة تتوزع بين 15 مجمعا فى 7 ولايات باعتمادات ماليّة تقدّر بـ 770 ألف دينار ودعم 17 مجمعا فى 7 ولايات باعتمادات ماليّة تقدّر بـ 620 ألف دينار.


وفى هذا الاطار، ذكّرت الوزيرة أنّه قد تمّ إبرام اتّفاقيّة إطاريّة بين وزارة الأسرة والطّفولة وكبار السّن والاتّحاد التّونسى للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة والغرفة الوطنيّة للمساحات التّجاريّة الكبرى (5 مارس2023) وإمضاء 13 مذكرة تفاهم لصالح 13 مجمّعا تنمويا نسائيّا وذلك لدعم مجهودات الوزارة وضمان التسويق والمحافظة على استمرار المشاريع التّنمويّة النّسائيّة، معلنة أنّه سيتم تدشين مجمع تنموى نسائى جديد ونموذجى خلال الأيام القادمة.


تونس

آمال بلحاج موسى

الأمومة والطفولة

منصة رائدات



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