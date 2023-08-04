مصرع شخص نتيجة إصطدام سيارة بدراجته البخارية في الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

لقى شاب مصرعه متأثرًا بإصابته وذلك على اثر اصطدامه بسيارة خلال استقلاله دراجه نارية "موتوسكل"، أمام قرية منشأة عبدالرحمن التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية ، وجرى إيداع جثمانه بمشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر المركزي بوصول مختار السيد علي علي ، 17 عاما، من ناحيه منشاه عبد الرحمن مركز دكرنس جثه هامده ادعاء حادث تصادم.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز دكرنس إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين أنه أثناء سير المتوفي بدراجته النارية اصطدم بسيارة أمام قرية منشأ عبد الرحمن .

تم نقل الجثمان إلي مشرحه مستشفى منية النصر المركزي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.