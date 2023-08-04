اليوم السابع
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مصرع شاب أثناء الإستحمام في إحدي الترع بمنية النصر بالدقهلية

الجمعة، 04 أغسطس 2023 01:43 ص
مصرع شاب أثناء الإستحمام في إحدي الترع بمنية النصر بالدقهلية إسعاف- أرشيفية
الدقهلية: محمدالحبشي

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لقي شاب مصرعة غرقا أثناء الإستحمام في إحدي الترع بقرية ميت الخولي مؤمن التابعه لمركز منيةالنصر شمال محافظة الدقهلية، وتم انتشال الجثمان وتحويلة لمشرحة مستشفي منية النصر، تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بتلقي بلاغ بغرق شاب أثناء الإستحمام في ترعة ميت الخولي مؤمن دائرة المركز.
 
وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، لمكان البلاغ محل الواقعة، وإستدعاء قوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والتحري تبين مصرع محمد إبراهيم علي العجوز، مقيم قرية ميت طاهر مركز منية النصر.
 
تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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