اليوم السابع
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الجمعة، 04 أغسطس 2023 09:00 م
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صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "المنسوجات والسلع"

الجمعة، 04 أغسطس 2023 09:00 م
صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "المنسوجات والسلع" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.1%، يليه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5%، 2.2%، على التوالي، وصعدت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، 1.3%، 1.2%، على التوالي.
 
وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1%، وزادت قطاعات الموارد الأساسية، والعقارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.3%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية، ومواد البناء، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.3%، 1.5%، 1.5%، 1.2%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 17451.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3525.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5196.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 21129.86 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5157.15 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 700.2 مليار جنيه إلى 761.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 233.1 مليار جنيه إلى 240.5 مليار جنيه بنسبة نمو 3.2%.

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