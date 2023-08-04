صعود 12 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "المنسوجات والسلع"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.1%، يليه قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5%، 2.2%، على التوالي، وصعدت قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، 1.3%، 1.2%، على التوالي.

وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1%، وزادت قطاعات الموارد الأساسية، والعقارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 0.7%، 0.6%، 0.3%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية، ومواد البناء، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.3%، 1.5%، 1.5%، 1.2%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 17451.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3525.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 5196.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 21129.86 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 5157.15 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 700.2 مليار جنيه إلى 761.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 8.8%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 233.1 مليار جنيه إلى 240.5 مليار جنيه بنسبة نمو 3.2%.