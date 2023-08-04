تعرف على درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الأحد المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 5 أغسطس 2023، أول أسبوع فى أغسطس ،

حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم .

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى السبت المقبل 5 أغسطس 2023 كما يلى:

الجمعة 4 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 37 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

السبت 5 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة