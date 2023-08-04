تعرف على حركة التنقلات فى مباحث القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

اعتمد اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، حركة تنقلات بين القيادات الأمنية بالعاصمة.

وشملت الحركة تعيين العميد علاء خلف الله رئيسًا لقطاع المال، وتعيين العقيد أحمد وجيه مفتشًا لمباحث الشروق، وعُين المقدم عيد توفيق، رئيسًا لمباحث مصر الجديدة، وتم تعيين العميد هاني القطان رئيسًا لمباحث الطُرق والمنافذ.

كما شملت حركة التنقلات تعيين العميد محمد دويدار، رئيسًا لقطاع جرائم النفس، والمقدم مصطفى نبيل رئيسًا لمباحث المقطم، المقدم عمر زيدان رئيس مباحث الخليفة، والمقدم وليد المعداوي، رئيسًا لمباحث النهضة.

وتم تجديد الثقة لرؤساء مباحث قطاع شرق القاهرة كما كما تم تعيين المقدم محمود ثروت رئيسًا لشرطة المرافق، والعقيد أحمد عبد العزيز، رئيسًا لمباحث التلفزيون، والعقيد أحمد البنداري مفتشًا لمباحث حلوان.