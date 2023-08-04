الولايات المتحدة تجدد التزامها بالوقوف إلى جانت شعب لبنان

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جددت الولايات المتحدة التزامها بالوقوف إلى جانب شعب لبنان، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لانفجار ميناء بيروت المدمر، والذى أودى بحياة أكثر من 200 شخص وإصابة وتشريد الآلاف.

وشددت الخارجية الأمريكية- فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الجمعة/- على أن ضحايا هذا الهجوم وأسرهم يستحقون العدالة ومساءلة أولئك المسؤولين عن هذه الكارثة والأسباب الكامنة ورائها.



واعتبرت الولايات المتحدة، بحسب البيان، أن عدم إحراز تقدم نحو المساءلة فى هذه القضية أمر غير مقبول، ويؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي، وزيادة احترام سيادة القانون فى لبنان.



وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى قد أعرب، فى وقت سابق من اليوم، عن أمله فى أن تتحقق العدالة بشأن قضية انفجار ميناء بيروت البحرى فى أقرب وقت.