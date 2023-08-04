الرئيس التونسى يشرف على مراسم تسليم أوراق اعتماد لسفراء جدد

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أفادت رئاسة الجمهورية التونسية بأن الرئيس قيس سعيد، أشرف اليوم على مراسم تسليم أوراق اعتماد لسفراء جدد لتونس بعدد من الدول الشقيقة والصديقة.



وأشار بيان للرئاسة بأن السفراء الجدد هم: ياسين الواد سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بلندن، وكريمة البرداوى سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية ببريتوريا، ورشيد السعيدانى سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بداكار، وقيس الدراجى سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بسيول.

وبحسب البيان تولى السفراء الجُدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار.