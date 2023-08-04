اليوم السابع
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أكرم القصاص

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الرئيس التونسى: يجب أن ينخرط القضاة فى معركة تطهير البلاد

الجمعة، 04 أغسطس 2023 03:00 ص
الرئيس التونسى: يجب أن ينخرط القضاة فى معركة تطهير البلاد الرئيس التونسى قيس سعيد
أ ش أ

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أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ضرورة أن ينخرط القضاة في معركة تطهير البلاد ممن أجرموا في حقها، مشيرا إلى أهمية استقلالية القضاء واستقلال القضاة وشعورهم المفعم بالمسؤولية في فرض احترام القانون. 
 
جاء ذلك خلال لقاء قيس سعيد، الخميس مع المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، حيث ناقش معه مشروع الحركة القضائية للقضاء العدلي للسنة القادمة. 
 
ولفت الرئيس -بحسب بيان صحفي- إلى ضرورة البت في عديد القضايا التي بقيت منذ أكثر من عشر سنوات تنتقل من مرحلة إلى أخرى بحجة احترام الإجراءات في حين أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق المحاكمة العادلة لا الإفلات من العقاب.

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