اليوم السابع
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الجمعة، 04 أغسطس 2023 08:10 م
أكرم القصاص

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الرئيس التونسى: يجب أن تكون التلفزة الوطنية فى خدمة المواطنين

الجمعة، 04 أغسطس 2023 08:10 م
الرئيس التونسى: يجب أن تكون التلفزة الوطنية فى خدمة المواطنين قيس سعيد
أ ش أ

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أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، ضرورة أن تكون التلفزة الوطنية التونسية فى خدمة التونسيين والتونسيات، لا فى خدمة اللوبيات التى تتخفى وراء الستار.

وقال الرئيس التونسى - خلال لقاء جمعه مع عواطف الدالى الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية اليوم بحسب ما نشرته الرئاسة التونسية - إن هناك العديد من البرامج التى تبث على التلفزة الوطنية التونسية فضلا عن نشرات الأخبار وترتيب الأنباء داخل هذه النشرات ليست بالبريئة إطلاقا.


وأضاف الرئيس إن هناك برامج تروج لما وصفوه بالزمن الجميل، متابعا " لو كان جميلا ما كان الوضع على هذا النحو"، موجها بضرورة التطلع إلى المستقبل لا إلى الماضي


وتساءل الرئيس التونسى " لماذا لا يتم بث جملة من البرامج التى تتعلق بمطالب التونسيين فى لحظاتهم التاريخية "، مشيرا إلى أن على المؤسسة الوطنية أن تكون فى خدمه الوطن والشعب.


واستنكر الرئيس التونسى تحول من وصفهم بـ "اللصوص" إلى أبطال داخل التلفزة الوطنية.


قيس سعيد

تونس

التلفزة الوطنية التونسية



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