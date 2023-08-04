ارتفاع المخزون التجارى النفطى ليصل لـ 2799 مليون برميل

كتبت -مروة الغول

ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهر مايو 2023 بمقدار 49 ألف برميل/يوم مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 9.327 مليون برميل/يوم وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير، يتوقع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى خلال شهرى يونيو ويوليو 2023 ليصل إلى 9.376 مليون برميل يوميا .

وفى تطور أخر، انخفض عدد الحفارات العاملة بمقدار 33 حفارة خلال شهر مايو 2023 ليبلغ عددها 647 حفارة.

وتابع التقرير، ارتفاع المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال شهر مايو 2023 بمقدار 3 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2799 مليون برميل بينما انخفض المخزون الاستراتيجى بمقدار 10 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالى 1495 مليون برميل.