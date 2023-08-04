اتباع نظام غذائى نباتى أفضل لصحة قلبك

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائى نباتى قد يكون له بعض الفوائد الرائعة لصحة القلب، يمكن أن يكون لإضافة المزيد من الأطعمة النباتية إلى وجباتك تأثير إيجابى على قلبك وعافيتك، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد النظام الغذائى النباتى، بحسب موقع هيلث شوت.



فوائد النظام الغذائى النباتى حلل الباحثون البيانات من 20 دراسة مختلفة، شارك فيها 1878 مشاركًا، استمرت هذه الدراسات 6 أشهر، وشملت الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو السكر أو عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب المتعددة، وكان الهدف هو معرفة كيف يمكن أن يؤثر النظام الغذائى النباتى على مؤشرات صحة القلب الرئيسية.



يمكن للنظام الغذائى النباتى تحسين مستويات الكوليسترول كانت إحدى النتائج المهمة هو التأثير الإيجابى لنظام غذائى نباتى على مستويات الكوليسترول "السيئة"، والمعروفة باسم كوليسترول البروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL-C)، شهد المشاركون الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا لمدة 6 أشهر انخفاضًا مثيرًا للإعجاب يبلغ نحو 6.8 مجم / ديسيلتر في مستويات LDL-C لديهم، هذا الانخفاض أمر بالغ الأهمية لأن ارتفاع LDL-C عامل خطر معروف لأمراض القلب. يمكن أن يؤدى تناول الأطعمة النباتية إلى التحكم فى مستويات السكر فى الدم كانت إحدى النتائج المهمة هو التأثير الإيجابى لنظام غذائى نباتى على مستويات الكوليسترول "السيئة"، والمعروفة باسم كوليسترول البروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL-C)، شهد المشاركون الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا لمدة 6 أشهر انخفاضًا مثيرًا للإعجاب يبلغ نحو 6.8 مجم / ديسيلتر في مستويات LDL-C لديهم، هذا الانخفاض أمر بالغ الأهمية لأن ارتفاع LDL-C عامل خطر معروف لأمراض القلب. ونظر التحليل أيضًا في مستويات السكر في الدم على المدى الطويل، والتي تم قياسها بواسطة الهيموجلوبين A1c (HbA1c)، وأظهرت النتائج أن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا شهدوا تحسنًا متوسطًا بنسبة 0.25% في مستويات HbA1c لديهم. يعد هذا أمرًا واعدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو المعرضين لخطر الإصابة به ، حيث يشير إلى أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم وتقليل المضاعفات المرتبطة بمرض السكر.

نظام غذائي نباتي لفقدان الوزن من المهم أن تتذكر أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الفوائد طويلة المدى للنظام الغذائي النباتي لصحة القلب، قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في النظام الغذائي، من الأفضل استشارة متخصصي الرعاية الصحية أو اختصاصيي التغذية المسجلين.

يعد دمج المزيد من الأطعمة النباتية في نظامك الغذائي، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور، خطوة رائعة نحو صحة القلب.

من خلال اتباع نظام غذائى غنى بالأطعمة النباتية الصحية، يمكنك اتخاذ تدابير استباقية لحماية قلبك وتحقيق الصحة والحيوية بشكل عام.