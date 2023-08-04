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أستاذ علم اجتماع: الحوار الوطني يناقش قضايا مهمة للأسرة المصرية

الجمعة، 04 أغسطس 2023 11:06 م
أستاذ علم اجتماع: الحوار الوطني يناقش قضايا مهمة للأسرة المصرية الحوار الوطنى
كتب إبراهيم حسان

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قالت الدكتورة أمل رضوان، أستاذ علم الاجتماع، إن مشكلات ما بعد الطلاق سببها مشكلات ما قبل الزواج، لأن كثير من المشكلات تكون نتيجة اختيار خاطئ وعدم فهم الآخر أو سوء التعامل معه.
 
أضافت أمل رضوان، في لقاءها ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن فكرة تأهيل الزوجين قبل الزواج مهمة جدا حتى يعلم كليهما معنى التربية، كما أنه من المهم أن يكتب كل شيء في وثيقة الزواج حتى يضمن للزوجة حقوقها.
 
وتابعت أمل رضوان: "الحوار الوطني يناقش قضايا هامة للأسرة المصرية، وفكرة تأهيل ما قبل الزواج ليس للمرأة فقط، ولكن للرجل أيضا، ومن المهم أن يكون هناك توعية بالزواج قبل حدوثه".
 
وأشارت الدكتورة أمل رضوان، أستاذ علم الاجتماع، إلى أن الشرع يحمي حقوق الجميع في الزواج، متابعه: "قبل حل مشكلات ما قبل الطلاق، يجب حل مشكلة الطلاق".
 
 

امل رضوان

الطلاق

الحوار الوطني

اخبار التليفزيون



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