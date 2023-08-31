M squared تنتهى من 40% من المرحلة الأولى لمشروعMasyaf Ras AlHekma بالساحل الشمالي

أعلنت شركة M squared الرائدة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، عن انتهاء 40% من الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى بمشروع Masyaf Ras AlHekma بالساحل الشمالي على مساحة 103 فدان، بواجهة شاطئية مذهلة تبلغ عرضها 730 مترا، ويضم المشروع منازل شاطئية ذات تصميم فريد يجمع بين العصرية ونمط حياة البحر الأبيض المتوسط بمكونات صديقة للبيئة ومستوحاة من الطبيعة، مع توافر المساحات الخضراء والتقنيات المستدامة.

ويوفر مشروعMasyaf Ras AlHekma ، 20 نوعًا من الوحدات المتنوعة بمساحات مختلفة تلبي جميع احتياجات العملاء، ما بين فيلات منفصلة ومتصلة وتاون وشاليه مصممين بشكل فريد، ويأتي تصميم الوحدات بشكل عبقري يسمح لجميع العملاء الاستمتاع بمنظر البحر الخلاب واللاجون وطبيعة الأجواء الساحرة بمنطقة الساحل الشمالي، مع منحهم مزيد من الخصوصية لتوفير أكبر قدر من الراحة والأمان.

وتتميز مشاريع M squared بالاستدامة والعصرية والجودة المتفردة، حيث يستخدم Masyaf Ras AlHekm حائط مزدوج للجدار الخارجي للوحدات، وذلك لعدم انتقال الحرارة إلى الداخل مما يمكن العملاء من استخدام التهوية الطبيعية و يلغي الحاجة إلى استخدام التهوية الميكانيكية لتقليل التكلفة التشغيلية والبصمة الكربونية، وهو أمر نادر الاستخدام نظرًا لتأثيره على تكلفة البناء والمعالجات المعمارية الداخلية، وتحظى مشاريع الشركة بثقة عملائها النابعة من مصداقيتها والإنجازات الفائقة في معدلات الإنشاءات، وقدرتها على الوفاء بمواعيد التسليم رغم تحديات وتقلبات سوق العقار.

وحققت شركة M squared تقدما كبيرا في أعمال الإنشاءات بمشروعMasyaf Ras AlHekma خلال عام 2023، حيث تم الانتهاء من المباني والحوائط الساندة لــ 4 "مصاطب" من المشروع من أصل 6، بالإضافة إلى الكبائن الشاطئية الخاصة بالمرحلة الأولى، وتمثل المنطقة التي تم إنشاؤها فعليا نسبة 40% من إجمالي مساحة المرحلة الأولى من المشروع، كما تم الانتهاء من بناء وتشطيب وحدتين نموذجيتين -Standard finishing / Premium finishing - بمستوى تشطيب عالمي وذلك وفقا للجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشروع.

وتحرص M squared على التعاون مع مقاولين عالميين يتمتعون بخبرة متميزة لتنفيذ مشروعاتها، ومن المقرر الانتهاء قبل نهاية عام 2023 من أعمال الردم والحوائط الساندة الخاصة بالمصطبة 5و6، إلى جانب أعمال الردم لمنطقة الـ Crystal lagoon.