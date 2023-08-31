5902 مليون قدم3 يوميًا.. نسب استهلاك قطاعات الغاز خلال2022.. تعرف عليها

تستهدف الشركة القابضة للغازات الطبيعة " إيجاس" تلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى لكافة القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة، فقد بلغ متوسط الاستهلاك المحلى لجميع القطاعات خلال عام 2022 حوالی 5902 مليون قدم مكعب يوميًا وذلك وفقا لتقرير لقطاع البترول.

1- بلغ عدد محطات الكهرباء المرتبطة بالشبكة القومية 62 محطة وتوفير احتياجاتها والتى تمثل حوالى 57% من إجمالى الاستهلاك المحلى.

2- تلبية كامل الكميات التعاقدية للقطاعات الصناعية بالكميات التعاقدية والتى تمثل حوالى 25% من إجمالى الاستهلاك المحلى.

3- بلغ الاستهلاك لقطاع البترول ومشتقات الغاز والتى تشمل صناعات القيمة المضافة معامل التكرير البتروكيماويات والميثانول - مشتقات الغاز) نحو 8% من الاستهلاك المحلى.

4- فيما يتعلق بقطاعى المنازل وتموين السيارات فيعتبر هذا القطاع من القطاعات التى تحظى باهتمام الدولة حيث يبذل قطاع البترول أقصى جهد لتوصيل الغاز الطبيعى لأكبر عدد من الوحدات السكنية وذلك لتوفير الوقود السائل (البوتاجاز) كما يهتم قطاع البترول بدعم تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين والسولار وذلك بالتوسع فى إنشاء محطات جديدة ومراكز لتحويل السيارات وذلك لتخفيف العبء على الدولة،حيث يمثل استهلاك قطاعى المنازل وتموين السيارات 8% من إجمالى الاستهلاك المحلى.