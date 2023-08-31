وزير دفاع بريطانيا يستقيل بـ"رسالة وداع".. ويؤكد: أسعى لاستثمار حياة أهملتها

قدّم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس الحكومة ريشى سوناك، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة جارديان البريطانية فى نبأ عاجل منذ قليل.

ووعد والاس، رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك بتقديم كامل دعمه وبشكل مستمر، مؤكداً فى رسالة الاستقالة التى ودع بها الحكومة أنه "سيتنحى للاستثمار فى أجزاء من الحياة التى أهملها، ويكتشف فرص جديدة".