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وزير دفاع بريطانيا يستقيل بـ"رسالة وداع".. ويؤكد: أسعى لاستثمار حياة أهملتها

الخميس، 31 أغسطس 2023 10:54 ص
وزير دفاع بريطانيا يستقيل بـ"رسالة وداع".. ويؤكد: أسعى لاستثمار حياة أهملتها وزير الدفاع البريطاني بن والاس
كتبت رباب فتحى

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قدّم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس الحكومة ريشى سوناك، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة جارديان البريطانية فى نبأ عاجل منذ قليل.

 

ووعد والاس، رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك بتقديم كامل دعمه وبشكل مستمر، مؤكداً فى رسالة الاستقالة التى ودع بها الحكومة أنه "سيتنحى للاستثمار فى أجزاء من الحياة التى أهملها، ويكتشف فرص جديدة".

 

 
وتعنى هذه الخطوة أن داونينج ستريت يجب أن يجد من يحل محل والاس – مع المرشحين المحتملين بما فى ذلك وزير الخزانة الأول، جون جلين، ووزير الدفاع السابق ليام فوكس.
 
 
وفي يوليو، كان والاس قد أعلن اعتزامه التقدم باستقالته بالفعل، وحرص حينها على تقديم رؤيته لما يجب أن يكون عليه الجيش البريطانى، مستعرضاً فى الوقت نفسه ما أقدم عليه من إنجازات خلال فترة توليه المنصب التى قرر إنهائها بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول كون بريطانيا "شركة امازون للسلاح" بالنسبة لأوكرانيا.

 

وقال وزير الدفاع البريطانى إن بريطانيا يجب أن تحصل علي مقابل تسليح أوكرانيا وانها سترسل دبابات لكنها لن ‏ترسل المزيد من القوات.‏ وتابع أن وظيفته تمثلت فى جعل الجيش "مناسبًا" إذا رغبت الدولة فى توسيع قواتها المسلحة في ‏المستقبل.‏

 


بن والاس

استقالة بن والاس

استقالة وزير الدفاع البريطاني

ريشى سوناك

وزير الدفاع البريطاني

استقالة وزير الدفاع البريطانى

الحكومة البريطانية

ريشي سوناك

جون جلين



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