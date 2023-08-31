اليوم السابع
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هل من الضرورى فصل الأجهزة الكهربائية قبل شحن رصيد بالعداد؟.. الكهرباء توضح

الخميس، 31 أغسطس 2023 07:00 ص
هل من الضرورى فصل الأجهزة الكهربائية قبل شحن رصيد بالعداد؟.. الكهرباء توضح عداد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أحمد عبد الدايم مدير الإدارة العامة لخدمات الاصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى البعض من مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع بضرورة غلق جميع الأجهزة الكهربائية قبل شحن رصيد بالعداد للحفاظ على الرصيد وهو أمر غير صحيح.

 

و أوضح عبد الدايم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع " أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع يجرى عمليات الخصم من الرصيد بناء على الشريحة الحالية للمشترك ووفقا لشدة التيار المستخدمة، ويوجد بالعداد لمبة "النبضات" تزيد سرعتها مع زيادة الاستهلاك بمعدل كل 1000 نبضة بالعداد يتم حساب استهلاك كيلو.

 

و قال عبد الدايم أن العداد محمل بحدود الشرائح وسعر كل شريحة المعلن عنها وفقا لنوع النشاط المتعاقد عليه المشترك فعلى سبيل المثال عندما يستهلك المشترك عدد من الكيلو وات تلقائيا ينتقل إلى الشريحة الأعلى لذلك لا صحة لتثبيت الاستهلاك على شريحة معينة طوال الشهر إلا إذا كانت على آخر شريحة تظل كذلك وعندما يصل إلى أول يوم فى الشهر الجديد يعود المشترك لأول شريحة.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء



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