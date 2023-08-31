اليوم السابع
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مصر تهتم بتراثها.. رسائل رئيس الوزراء خلال تفقده مواقع أثرية بالقاهرة.. إنفوجراف

الخميس، 31 أغسطس 2023 07:59 م
مصر تهتم بتراثها.. رسائل رئيس الوزراء خلال تفقده مواقع أثرية بالقاهرة.. إنفوجراف رئيس الوزراء

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أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء زيارة ميدانية بمحافظة القاهرة اليوم، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة، ومنها تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الأثرية التي خضعت للترميم بقلب القاهرة التاريخية.
 
 
رسائل رئيس الوزراء خلال تفقده مواقع أثرية بالقاهرة
رسائل رئيس الوزراء خلال تفقده مواقع أثرية بالقاهرة

رسائل رئيس الوزراء
رسائل رئيس الوزراء
 
أشار إلى أنه تم البدء بافتتاح برج مأخذ سور مجرى العيون، ثم تفقد الكنيسة المعلقة، ثم افتتاح أعمال ترميم حصن بابليون، وبوابة عمرو بن العاص التي دخل منها الصحابي الجليل إلى مصر ايذاناً بالفتح الإسلامي لمصر، ثم انتهت الزيارة بمنطقة معبد بن عزرا الذي يتم افتتاحه بعد اكتمال أعمال الترميم.
 
وأشار مدبولي في هذا الصدد إلى أن هذه المنطقة تمثل "مجمع أديان"، حيث تضم مباني أثرية تاريخية تخص الديانات السماوية الثلاث "الإسلام والمسيحية واليهودية"، بالإضافة الى حصن بابليون نفسه الذي يعود إلى العصر الروماني، بما يوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على الآثار واستعادة رونقها، مضيفاً أن  الفترة الماضية شهدت أيضاً الانتهاء من أعمال ترميم جامع عمرو بن العاص، الذي يعدُ الأقدم على مستوى قارة أفريقيا، كما نشهد الآن تطوير مشروع عظيم إلى جانب الجامع، هو "حدائق الفسطاط" الذي تتجاوز مساحته 500 فدان ويخطط ليكون الحديقة المركزية الرئيسية في قلب القاهرة.  
 
وأكد رئيس الوزراء أن جانباً من أعمال الترميم بمنطقة حدائق الفسطاط، تتضمن ترميم منطقة تلال الفسطاط نفسها أو الحفائر التي نرممها ونبرزها ليرى كل المصريين مدينة الفسطاط التي تمثل العاصمة الاسلامية الأقدم في مصر وأفريقيا، وكل هذا يوضح مدى اهتمام الدولة المصرية بأعمال تطوير الآثار الذي يحدث اليوم في هذه المناطق، مشدداً على الحرص على إبراز هذا البُعد التاريخي.
 
وأكد مدبولي أنه وجه وزير السياحة والآثار بضرورة إدراج هذه المناطق ضمن المقاصد المستهدف زيارتها من قبل السائحين، حيث ستكون قادرة على جذب السياح من الخارج، باعتبارها مقصدا سياحيا جديدا لم يكن متاحا من قبل، مشيراً إلى أن الوزير أكد له أن هذه المناطق ستدخل من الغد ضمن زيارات البرامج السياحية للأجانب، وكذا المصريين للتعرف على تاريخ بلادهم.
 
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الجهود تعكس اهتمام مصر بإبراز عمق تراثها وحضارتها، وعظم تاريخها، حيث تمتلك آثارًا عديدة يعود عمرها الى آلاف السنين، معرباً عن سعادته بمستوى أعمال الترميم المنفذة بأيد مصرية، من وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار، وأساتذة الآثار من الجامعات المصرية، متقدما بالشكر لكل القائمين على هذه الجهود.
 

رئيس الوزراء

ب القاهرة التاريخية

مواقع اثرية

ترميم مواقع اثرية



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