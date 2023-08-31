مصرع شاب أسفل جرار زراعى محمل بـ"الطوب" فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى شاب مصرعه بعدما صدمه جرار زراعي على طريق المنصورة أجا، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما فر السائق هاربا.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بمصرع شاب بعدما صدمه جرار زراعي محمل بالطوب على طريق المنصورة أجا، أمام قرية سلكا التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شاب يدعى أحمد محمد البهلول، 17 عاما، طالب، مقيم بقرية سلكا بالمنصورة، حيث اصطدم به جرار زراعي محمل بالطوب أثناء وقوفه أمام القرية، وفر السائق هاربا.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بسرعة ضبط السائق الهارب.