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مديرية العمل ببنى سويف تعلن عن فرص عمل لمهندسين وسائقين ومراقبى جودة

الخميس، 31 أغسطس 2023 06:00 ص
مديرية العمل ببنى سويف تعلن عن فرص عمل لمهندسين وسائقين ومراقبى جودة وزارة العمل
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت مديرية العمل بمحافظة ببنى سويف عن توافر فرص عمل فنى مهندسين وسائقين ومراقبى جودة وأمن ادارى بأحد مصانع المنتجات الورقية بالمنطقة الصناعية بياض العرب بمدينة بنى سويف شرق النيل.
 
وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف عن توافر فرص عمل بأحد مصانع المنتجات الورقية بالمنطقة الصناعية بياض العرب بمدينة بنى سويف شرق النيل لتعيين، 2 مهندس ميكانيكا (خبرة 3 سنوات)، 4 مشغل الآلات (خبرة سنه ونصف ) مؤهل متوسط، سائق كلارك (خبرة سنه ) مؤهل متوسط ولديه رخصة قيادة كلارك، 5 فرد آمن إدارى (خبرة سنة) مؤهل عالى أو متوسط، 5 مراقب جودة (خبرة سنتان) مؤهل عالى مناسب.
 
وأعلنت مديرية العمل عن توافر تأمينات وتأمين صحى ومواصلات للعاملين بالمصنع، وعلى الراغبين فى التعيين التوجه إلى مقر المصنع بالمنطقة الصناعية بياض العرب بمدينة بنى سويف شرق النيل.
 

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