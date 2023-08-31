محلل سياسى ليبى: غالبية الليبيين يطالبون بإجراء الانتخابات فى البلاد

كتب أحمد جمعة

رجح المحلل السياسي الليبي محمد بن موسى إمكانية لجوء المبعوث الأممي لدى ليبيا للدعوة لاجتماع يضم أطراف النزاع بمشاركة شخصيات مستقلة، لبحث سبل تشكيل حكومة موحدة تكون قادرة على إجراء الانتخابات في البلاد، مؤكدًا أن ذلك مرهون بفشل التوافق بين لجنة "6+6" حول قوانين الانتخابات اللازمة لتنظيم العملية الانتخابية.

وأكد المحلل السياسي الليبي أن غالبية الليبيين يطالبون بإجراء انتخابات في البلاد لإنتاج مؤسسات منتخبة تعمل على الترتيب للانتخابات، مشيرا إلى عدد من التحديات التي تعوق ذلك منها الانقسام بين الشرق والغرب وازدواجية الأجسام التنفيذية في البلاد.

ويواصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، مشاوراته مع الأطراف الليبية لتحقيق التقارب المنشود من أجل حل الأزمة السياسية المستعصية.

ويعكف باتيلي على إقناع اللاعبين الرئيسيين في ليبيا باللقاء من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يتضمن التوافق على الصيغة النهائية لمشاريع القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة 6+6، وعلى توحيد السلطة التنفيذية.

وكان باتيلي طالب في إحاطته لمجلس الأمن الأسبوع الماضي بضرورة التوافق على حكومة موحدة واستكمال الإطار القانوني للانتخابات لتلبية تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات تتمتع بالشرعية لتحقيق استقرار وسلم مستدامين في ليبيا.