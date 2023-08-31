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طقس نار.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقعة بكافة الأنحاء

الخميس، 31 أغسطس 2023 10:51 ص
طقس نار.. الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقعة بكافة الأنحاء توقعات هيئة الأرصاد الجوية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية أجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، وارتفاع نسب الرطوبة مع سيطرة لمنخفض الهند الموسمي على أغلب الأنحاء.
 
كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36  درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44  والصغرى  28 درجة.
 
يأتى ذلك وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية ، بارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة بدأ أمس الأربعاء ويستمر اليوم الخميس، على أن تتحسن الأجواء وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها مرة أخرى من يوم السبت المقبل.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
توقعات هيئة الأرصاد الجوية
توقعات هيئة الأرصاد الجوية

 


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