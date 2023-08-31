ضبط 54 كيلو أسماك ورخويات غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح

نفذت مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، تحت إشراف وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، وإدارة المجازر، بتنفيذ حملة تفتيش؛ للمرور على مطاعم الأسماك واللحوم، وأسفرت الحملة التي نُفِّذت على أحد مطاعم الأسماك بطريق البلاچات بحيِّ أول الإسماعيلية، عن ضبط 54 كيلوجرام أسماك ورخويات متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي سياق متصل، تم ضبط 3 ثلاجات مجهولة بعزبة الحلوس، بها 120 كيلو أسماك متنوعة (ماكريل- سفريديا-مكرونة)، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 9 مطاعم بأبوعطوة، بها ٣٤.٥ كيلو جرام مصنعات لحوم بدون علامات وبيانات.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الأجهزة التنفيذية، وإيمانًا بأهمية الحفاظ على صحة المواطنين والمتابعة المستمرة للتأكد من جودة المنتجات المقدمة لهم وخاصة اللحوم.