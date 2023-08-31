ضبط 26 جوال دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بالغربية

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد بو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 26 جوال دقيق مدعم داخل مخبز بلدي بدائرة مركز طنطا بقصد بيعهم بالسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم.

وتشكلت حملة تموينية من إدارة تموين مركز طنطا للمرور المفاجئ على المخابز، أسفرت عن ضبط المسئول عن أحد المخابز البلدية لتصرفه في 26 جوال دقيق بلدي من حصة المخبز بغرض البيع في السوق السوداء، بعد إجراء الجرد القانوني.

كما تم تحرير 6 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية، و4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز بلدية.