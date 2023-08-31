ضبط وتحرير 84 محضرًا ومخالفة متنوعة فى حملات لشرطة المرافق بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر ، حملة مكبرة على عدد من المناطق والشوارع الرئيسية، والتى نجحت فى ضبط وتحرير 84 محضرا ومخالفة متنوعة.

وخرج تلك الحملات للقضاء على كافة المظاهر العشوائية والتصدي للمخالفات في المهد، حيث استهدفت مناطق ميدان أبو الحجاج والسوق السياحي والمحطة والكورنيش، ومنطقة أبو الجود والصنايع وشارع المدينة المنورة بوسط مدينة الأقصر، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر إشغال، و7 محاضر نظافة عامة، و4 محاضر باعة جائلين، وضبط 3 ميكروفون تسبب إزعاج، و16 محضر مضبوطات متنوعة، و32 محضر إزالات إدارية، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي مركز ومدينة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى نفس السياق تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، تنفيذ حملات مكبرة لنظافة الشوارع والميادين ورفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة الأقصر، بإشراف ومشاركة سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش ورؤساء الأحياء والنظافة والتجميل ووحدة التدخل السريع والحملة الميكانيكية.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم رفع 1164 طن قمامة و597 طن أتربة وتراكمات من الشوارع والميادين، وذلك على مدار الأسبوع ، مشيرا إلى استمرار أعمال لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى من خلال المرور على جميع الأحياء وقطاعات النظافة، مضيفاً أنه شملت الحملات شارع مرحبا والكورنيش وخالد بن الوليد والجولي فيل ونجوع الفاخورة والدقاديق ونجع العرب، وميدان المكتبة وشارع بولا ومنطقة السيد يوسف وأمام معبد الكرنك وبارك الحنطور والنجع الطويل والسبتية وأبو عصبة ، وشارع التلفزيون والمدينة وأحمد عرابي والحرية والخليج ونزلة أحمد هاشم ورؤية وشارع الصنايع, وجار العمل في قطاعات أخرى.