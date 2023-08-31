سول وواشنطن تختتمان تدريبات جوية تضم قاذفة قنابل استراتيجية أمريكية

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تختتم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات جوية مشتركة، اليوم الخميس، شملت قاذفة قنابل إستراتيجية أمريكية واحدة من طراز "B-1B" على الأقل، كجزء من التدريبات العسكرية المشتركة السنوية للحليفين.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) -نقلًا عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية- أن الطائرات المقاتلة الكورية من طراز إف FA-50 والمقاتلات الأمريكية من طراز F-16، رافقت قاذفة القنابل الإستراتيجية الأمريكية في تحليقها فوق شبه الجزيرة الكورية.

وجرت التدريبات الجوية المشتركة بعد أن فشلت كوريا الشمالية في محاولتها الثانية هذا العام لإطلاق صاروخ تشوليما-1 الذي يحمل ما زعمته أنه قمر صناعي للاستطلاع العسكري الأسبوع الماضي.

وقالت الوزارة في بيان إن التدريبات استعرضت الردع الموسع عمليا ووضعية الدفاع المشترك القوي من خلال نشر الأصول الإستراتيجية الأمريكية ضد الإطلاق الأخير لما زعمته كوريا الشمالية أنه صاروخ يحمل قمرا صناعيا.

وأظهرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قدراتهما الرادعة واستعدادهما القتالي مع نشر القاذفة الإستراتيجية الأمريكية في التدريبات المشتركة بين البلدين.