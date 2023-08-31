ختام فاعليات القافلة الثقافية لأطفال برج العرب بالإسكندرية ضمن "حياة كريمة "

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شهد مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية، ختام العروض الفنية لاكتشاف المواهب فى جميع المجالات ومسرح للعرائس، وورش تعليم الرسم والتلوين، وذلك ضمن فعاليات القوافل الثقافية المقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتنسيق مع مركز ومدينة برج العرب، تحت إشراف اللواء طه زهير رئيس المركز.

وأعلن مركز ومدينة برج العرب، عن ختام فعاليات القوافل الثقافية على مدار 3 أيام والمقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاعلام بالمركز المقامة بمدرسة برج العرب الابتدائية ببرج العرب القديم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

بدأت الفعاليات بمجموعة من الورش الفنية منها ورشة خياطة، وتنفيذ طقم سرير مبتكر ورشة كروشية وتنفيذ تابلوهات واستكمال ورشة الريزن، وتصميم إكسسوارات بالخرز وورشة لتدوير الخامات، بجانب التلوين والرسم على الوجه بالألوان للأطفال.

وأضاف مركز ومدينة برج العرب، أن الفاعليات اختتمت بعرض فنى لفرقة الأنفوشى للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيونى، التى تغنت بمجموعة كبيرة من الأغانى الوطنية والدينية منها مطلوب من كل وطنى، قمر سيدنا النبى، يا حبيبتى يا مصر، وغيرها من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور.