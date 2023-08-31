حبس شخص لاتهامه ببيع العقاقير المخدرة فى صيدلية زوجته بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

قررت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية، حبس عامل بصيدلية 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، مستغلا صيدلية مملوكة لزوجته بمدينة السنبلاوين.

وكان ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالدقهلية، ألقوا القبض على عامل بصيدلية ببندر السنبلاوين، وذلك بتهمة الإتجار في العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من العقاقير والحبوب المخدرة.

ووردت معلومات لرئيس قسم مكافحة المخدرات بالدقهلية، تفيد بقيام هيثم ع.ا.ر 39 عام، حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم ببندر السنبلاوين، باستغلال عمله في صيدلية بإسم زوجته طبيبة صيدلانية، وطرح وبيع العقاقير المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وترويجها بين المتعاطين بدائرة المركز.

وعقب استصدار إذن جهات التحقيق، وإعداد مأمورية من ضباط القسم بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، رئيس مباحث مركز السنبلاوين، معاون أول البحث الجنائي، ومعاونا المباحث، وممثلي إدارة التفتيش الصيدلي.

وبتقنين الإجراءات، تم مداهمة الصيدلية حال تواجد المتحرى عنه بداخلها، وجرى ضبطه والتحفظ على السيارة الملاكي خاصته، وعثر بحوزته عدد 215 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وعدد 9 شرائط لعقار التامول.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، ويحمل رقم 19690 جنح مركز شرطة السنبلاوين لسنة 2023، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات