اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 أغسطس 2023 11:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

تعيين مارك تومبسون رئيسًا جديدًا لـ CNN فى ظل تحديات قوية تواجه الشبكة

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:26 ص
تعيين مارك تومبسون رئيسًا جديدًا لـ CNN فى ظل تحديات قوية تواجه الشبكة مارك تومبسون رئيس CNN الجديد
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شبكة سى إن إن الأمريكية تولى البريطانى مارك تومبسون، الرئيس التنفيذى السابق لنيويورك تايمز، والذى عمل أيضا مديرا عاما لـ BBC، قيادة الشبكة الأمريكية فى الفترة المقبلة، فيما قالت إنه تولى لزمام أمور مؤسسة الأخبار العالمية فى واحدة من أهم الأوقات لها طوال تاريخها الذى بدأ قبل 43 عاما.

 

 وقال ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذى لشركة وارنر ديسكفرى المالكة لسى إن إن ، إنه لا يوجد مدير تنفيذى أكثر خبرة واحتراما ومقدرة فى مجال صناعة الأخبار من مارك، ويسعدنا للغاية انضمام إلى فريقنا وقيادة "سى إن إن" عالميا نحو المستقبل.

 

وسيتولى تومبسون مهام عمله رسميا بدءا من التاسع من أكتوبر المقبل، وسيكون رئس تحرير الشبكة والرئيس التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة. من جانبه، قال تومبسون فى بيان إنه متحمس للغاية بشأن فرصة الانضمام لسى إن إن بعد سنوات من مشاهدتها ومنافستها بمزيج من الإعجاب والحسد.

 

وقالت "سى إن إن" إن تعيين تومبسون، القيادى الإعلامى المخضرم الذى ينسب له الفضل فى إنقاذ صحيفة نيويورك تايمز خلال وقت مضطراب من تاريخ الصحيفة، يأتى فى وقت صاخب للشبكة الأمريكية التى تواجه سلسلة من التحديات الكبرى، والتى ستحدد طريقة معالجتها مستقبلها.

 

وتواجه "سى إن إن" بشكل أساسى تهديد وجودى لنموذج عملها التجارى بسبب التقلص السريع فى شكل التلفزيون التقليدى الذى يمثل المصدر الرئيسى لعائداتها. ووجاه تومبسون تحديا مماثلا خلال الوقت الذى قضاه فى صحيفة نيويورك تايمز، عندما انهارت صناعة المطبوع فيها مع هجرة القراء إلى الإنترنت وإلغائهم الاشتراك فى النسخة المطبوعة من الصحيفة. واستطاع تومبسون بعدها تحويل نيويورك تايمز إلى قوة رقمية.

 

 


مارك تومبسون

cnn

سى إن إن

الاعلام الامريكى



الموضوعات المتعلقة

اهتمام عالمي باكتشاف "فرعون الحيتان" بعد عرض تفاصيله على دى إم سى.. CNN: حفرية الحوت توت سيتس تعيد فهم تاريخ تطور الحيتان وأقدم حوت مائى يعثر عليه فى أفريقيا.. والجارديان وCBS News تحتفيان بالاكتشاف

الجمعة، 11 أغسطس 2023 04:16 م

ترامب فى مرمى اتهامات العدل للمرة الثالثة.. توجيه لائحة اتهام جديدة للرئيس الأمريكى السابق فى ملف انتخابات 2020 واقتحام الكونجرس.. "CNN": خيانة تجاه الواجبات الدستورية.. ودونالد يعلق: قرار يائس من بايدن

الخميس، 03 أغسطس 2023 06:30 ص

لائحة اتهام جديدة ضد ترامب فى قضية إلغاء نتيجة انتخابات 2020.. "CNN" تكشف التفاصيل

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 10:38 ص

محكمة أمريكية ترفض دعوى ترامب ضد "CNN".. الرئيس السابق يطلب تعويض 475 مليون دولار عن تشبيهه بهتلر.. القاضى: تصريحات القناة "بغيضة" لكن لا تصلح موضوع دعوى تشهير.. ومتحدث دونالد: نحترم القرار وسيدفعون ثمن الإساءة

الإثنين، 31 يوليو 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة