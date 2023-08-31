تعيين مارك تومبسون رئيسًا جديدًا لـ CNN فى ظل تحديات قوية تواجه الشبكة

كتبت ريم عبد الحميد

أعلنت شبكة سى إن إن الأمريكية تولى البريطانى مارك تومبسون، الرئيس التنفيذى السابق لنيويورك تايمز، والذى عمل أيضا مديرا عاما لـ BBC، قيادة الشبكة الأمريكية فى الفترة المقبلة، فيما قالت إنه تولى لزمام أمور مؤسسة الأخبار العالمية فى واحدة من أهم الأوقات لها طوال تاريخها الذى بدأ قبل 43 عاما.

وقال ديفيد زاسلاف، الرئيس التنفيذى لشركة وارنر ديسكفرى المالكة لسى إن إن ، إنه لا يوجد مدير تنفيذى أكثر خبرة واحتراما ومقدرة فى مجال صناعة الأخبار من مارك، ويسعدنا للغاية انضمام إلى فريقنا وقيادة "سى إن إن" عالميا نحو المستقبل.

وسيتولى تومبسون مهام عمله رسميا بدءا من التاسع من أكتوبر المقبل، وسيكون رئس تحرير الشبكة والرئيس التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة. من جانبه، قال تومبسون فى بيان إنه متحمس للغاية بشأن فرصة الانضمام لسى إن إن بعد سنوات من مشاهدتها ومنافستها بمزيج من الإعجاب والحسد.

وقالت "سى إن إن" إن تعيين تومبسون، القيادى الإعلامى المخضرم الذى ينسب له الفضل فى إنقاذ صحيفة نيويورك تايمز خلال وقت مضطراب من تاريخ الصحيفة، يأتى فى وقت صاخب للشبكة الأمريكية التى تواجه سلسلة من التحديات الكبرى، والتى ستحدد طريقة معالجتها مستقبلها.

وتواجه "سى إن إن" بشكل أساسى تهديد وجودى لنموذج عملها التجارى بسبب التقلص السريع فى شكل التلفزيون التقليدى الذى يمثل المصدر الرئيسى لعائداتها. ووجاه تومبسون تحديا مماثلا خلال الوقت الذى قضاه فى صحيفة نيويورك تايمز، عندما انهارت صناعة المطبوع فيها مع هجرة القراء إلى الإنترنت وإلغائهم الاشتراك فى النسخة المطبوعة من الصحيفة. واستطاع تومبسون بعدها تحويل نيويورك تايمز إلى قوة رقمية.