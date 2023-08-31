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أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) وفاة جندى إندونيسى أثناء تدريب فى جنوب لبنان.

وأضافت اليونيفيل ــ فى بيان صحفي، اليوم/الخميس/ ـــ أن جندى حفظ السلام الإندونيسى الرقيب دودى إسكندر فارق الحياة أثناء تدريب فى جنوب لبنان، متقدمة بأحر التعازى لعائلته وأصدقائه من حفظة السلام فى هذا المُصاب الأليم.



وكانت اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية قد أقامت فى الخامس من الشهر الجارى مراسم الوداع الأخير لضابط الصف أبو بكارى إبراهيم من الكتيبة الغانية، الذى فقد حياته فى حادث سير مأساوى فى 28 يوليو أثناء قيامه بواجبه فى جنوب لبنان.



جدير بالذكر أن عدد الدول التى تتألف منها اليونيفيل تبلغ اليوم 49 دولة، حيث تشارك بما مجموعه 9994 جندياً لحفظ السلام بينهم 1232 جنديا من الكتيبة الإندونيسية التى تعد الأكثر عددًا من بين الكتائب المشاركة.