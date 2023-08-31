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الكنيسة تعلن رحيل العميد الأسبق لكلية اللاهوت بأديس أبابا بعد 102 عام

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:03 ص
الكنيسة تعلن رحيل العميد الأسبق لكلية اللاهوت بأديس أبابا بعد 102 عام قداسة البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، رحيل المفكر والخادم الأمين الدكتور أنطون يعقوب ميخائيل، العميد الأسبق لكلية اللاهوت بأديس أبابا بإثيوبيا، والعميد الأسبق لمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، ورئيس قسم الدراسات الإفريقية السابق بالمعهد.

 

وأوضحت الكنيسة أنه رحل اليوم عن عمر قارب 102 سنة، بعد حياة حافلة بالعطاء الفكرى والعلمى والروحى، للكنيسة التى كرس نفسه بالكامل لخدمتها بكل أمانة وإخلاص.

 

وذكر بيان الكنيسة أن كان الدكتور أنطون كان من أبرز المهتمين بالدراسات الإفريقية بشكل عام، والجغرافيا الحضرية والدراسات الإثيوبية بشكل خاص، وله في هذه المجالات العديد من المؤلفات التي أثرى بها المكتبة العربية والكنسية.

بيان الكنيسة
بيان الكنيسة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اثيوبيا

كليه اللاهوت



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