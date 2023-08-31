التحقيقات تكشف تفاصيل إصابة سائق بطلق نارى خلال مشاجرة بالنزهة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة قيام شخص ب إطلاق النار على سائق سيارة بسبب الخلاف على أولوية المرور، أن المتهم كان يسير فى طريق وعند أحد الطرق فوجئ بخروج سيارة من الشارع الجانبى وحاول قائدها المرور قبله ما أثار حفيظته ودخل معه فى مشادة كلامية.

وتبين من خلال التحقيقات أيضا، أن المتهم نزل من سيارته وتوجه إلى السائق الآخر وطلب منه الرجوع فرفض الأخير وأصر على البقاء فى مكانه، ما دفع المتهم للعودة لسيارته وأحضر منها سلاح أبيض كان بحوزته، وأطلق منه عدة أعيرة نارية على السائق الآخر اصابته على الفور، ثم حاول أن يعرب من مكان الحادث إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من القبض عليه.

وكان رجال مباحث القاهرة تمكنوا من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى على أولوية المرور إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بإشهار سلاح نارى فى وجهه وإطلاق عيار نارى على الباب الخلفى للسيارة، نتج عن ذلك عن ثقب بالباب الخلفى.

بالفحص ـ بناءً على توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ـ أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى الواقعة وعُثر بحوزته على طبنجة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" - عدد من الطلقات النارية - 4 خزنة خاصة بالطبنجة).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.