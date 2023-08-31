اليوم السابع
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الاتحاد الأفريقى يعلق مشاركة الجابون فى جميع أنشطته

الخميس، 31 أغسطس 2023 09:07 م
الاتحاد الأفريقى يعلق مشاركة الجابون فى جميع أنشطته الاتحاد الأفريقى
كتب أحمد جمعة

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أعلن الاتحاد الأفريقي مساء اليوم الخميس، تعليق مشاركة الجابون، في جميع أنشطته، وذلك على خلفية الانقلاب على السلطة، الذي قاده قائد الحرس الجمهوري، وأطاح بالرئيس علي بونجو.

وقالت إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي في منشور على موقع "إكس" (تويتر سابقا) إن الاتحاد قرر تعليق مشاركة الجابون في جميع أنشطته وأجهزته ومؤسساته.

وأوضحت إدارة الشؤون السياسية والسلام الأفريقي أن التعليق سارٍ إلى حين عودة النظام الدستوري في البلاد.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي دعا أمس الأربعاء جيش الجابون إلى ضمان سلامة الرئيس المعزول علي بونغو وعائلته، بعد أن أعلن ضباط الاستيلاء على السلطة.


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