الأنبا مرقس يزور الأنبا بيسنتى فى المستشفى للاطمئنان على صحته

كتب: محمد الأحمدى

زار الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة اليوم، نيافة الأنبا بيسنتي أسقف ايبارشية حلوان والمعصرة، في المستشفى التي يعالج فيها حاليًا، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية لنيافته.

وكان قداسة البابا أصدر قرارًا بتكليف نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة بالإشراف الرعوي والمالي والإداري على دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

وجاء ذلك القرار نظراً لما يعانيه الأنبا بيسنتى من مرض وعدم قدرته على إدارة شؤون الدير والإيبارشية وفق بيان الكنيسة.

وجاء نص القرار البابوى كالآتى:

"في إطار متابعية قداسة البابا لشئون إيبارشية حلوان والمعصرة ودير الأنبا برسوم العريان وبمناسبة الاحتفالات بعيد القديس الأنبا برسوم العريان يتم تكليف: نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها بإدارة شئون دير الأنبا برسوم بالمعصرة والتعامل على كافة الإجراءات الرعوية الرعوية والمالية والإدارية وإرسال تقارير دورية لنا".