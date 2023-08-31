اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 أغسطس 2023 03:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

استخراج 448 بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات بمركزى ملوي وبنى مزار

الخميس، 31 أغسطس 2023 02:10 م
استخراج 448 بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات بمركزى ملوي وبنى مزار جانب من استخراج البطاقات
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهوده تجاه تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلي تنفيذها وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات المقدمة.
 
 قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه استكمالاً لمشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان لعدد 151 سيدة بقرية ديروط أم نخله بمركز ملوي، و 297 سيدة بقريتى أشروبة و القيس بمركز بنى مزار وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة.
 
 

المجلس القومى للمراه

استخراج بطاقات

اخبار المنيا

محافظة المتيا



الموضوعات المتعلقة

مايا مرسى تزور البحيرة.. رئيس "القومى للمرأة" تتابع مبادرة "تحويشة" وحملة "بلدى أمانة".. وتؤكد: مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى ليس لها مثيل فى العالم.. ونائب المحافظ: خفضنا نسب التسرب من التعليم بين الفتيات

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 08:30 م

"القومى للمرأة" ينفذ 8500 زيارة توعوية للسيدات فى البيوت بأسوان.. صور

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:05 م

رئيسة المجلس القومى للمرأة تصل البحيرة لتفقد مشروعات تنمية الأسرة المصرية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:43 ص

رئيس المجلس القومى للمرأة تزور البحيرة لتفقد عدد من المبادرات التنموية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة