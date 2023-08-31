استخراج 448 بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات بمركزى ملوي وبنى مزار

المنيا- حسن عبد الغفار

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهوده تجاه تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية التي تسعى الدولة إلي تنفيذها وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من الخدمات المقدمة.

قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إنه استكمالاً لمشروع استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك" الذي ينفذه المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان لعدد 151 سيدة بقرية ديروط أم نخله بمركز ملوي، و 297 سيدة بقريتى أشروبة و القيس بمركز بنى مزار وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة.