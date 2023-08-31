إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى أطفيح

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى أعلى نفق أطفيح ، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.