اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 أغسطس 2023 11:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى أطفيح

الخميس، 31 أغسطس 2023 09:56 ص
إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى أطفيح حادث مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى أعلى نفق أطفيح ، وتم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وسيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عنه إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.
 
 
 

ادارة المرور

حادث مرورى

اطفيح

اخبار عاجلة

زحام مرورى

امن الجيزة

انقلاب ميكروباص



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة