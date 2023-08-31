إزالة 21 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكافة مراكز المحافظة، مشددة على الالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً وخاصةً على الأراضي الزراعية، والضرب بيد من حديد والتصدى بمنتهى القوة لأى مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

مشيرة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

وفى هذا السياق شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عدداً من الحملات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت الحملات عن إزالة 21 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة داخل 5 مراكز بمساحة 1980متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.