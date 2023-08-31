"أوقاف السويس": تسليم 2000 شنطة من السلع الغذائية لمديرية التضامن.. صور

السويس – السيد فلاح

قال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس ، إنه تم اليوم استلام دفعة من الشنط الغذائية وعددها 2000 شنطة، وتم تسليمها لمديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، فى إطار بروتوكول التعاون المشترك، للتوزيع علي الأسر الأولي بالرعاية تحت إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارات الأوقاف والتضامن والتموين والتجارة الداخلية لتوزيع السلع الغذائية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، أن البروتوكول المشترك بين الوزارات إنما جاء من باب التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والوزارات الأخرى لبناء مصرنا الحبيبة، مشيرًا إلى أن البروتوكول جاء إيماءً من التوجيهات السياسية لمبادرة حياة كريمة، ليشمل توزيع لحوم صكوك الأضاحي والإطعام والسلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بجميع مناطق السويس.

وأوضح أن مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس تسلمت 2000 شنطة من السلع الغذائية استعدادًا لتوزيعها علي المستحقين من الأسر الأولي بالرعاية في جميع أنحاء السويس بتوجيهات محافظ السويس، وذلك من خلال لجان مركزية مكونة من الأوقاف والتضامن والمحافظة، وكذلك لجان فرعية لتصل لمستحقيها بشفافية وأمانة.