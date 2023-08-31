أخبار مصر.. رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بتحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

أسعار الذهب تنخفض 10جنيهات وعيار 21 يهبط إلى 2200 جنيه

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس هبوطا بـ 10 جنيهات قبل قليل، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2200 جنيه للجرام مع استمرار صعود سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستوي 1936 دولار.





أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 2514 جنيها.



عيار 21 يسجل 2200 جنيه.



عيار 18 يسجل 1886 جنيها.



الجنيه الذهب 17600 جنيه.



حماية المنافسة: تحريك دعوى جنائية ضد14شركة عاملة بتصنيع الألومنيوم

الشركات خالفت القانون واتفقت فيما بينها على زيادة وتثبيت الأسعار باجتماع داخل أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت المخالفة وتحريك الدعوى الجنائية ضد 14 شركة من الشركات العاملة في سوق تصنيع قطاعات الألومنيوم لمخالفتهم قانون حماية المنافسة بالاتفاق فيما بينهم على زيادة وتثبيت أسعار منتجات الألومنيوم.

التعليم توجه بحصر الطلاب ذوى الهمم لتيسير حصولهم على بطاقة إثبات الإعاقة

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً للمديريات التعليمية بشأن طلب وزارة التضامن الاجتماعي بحصر الطلاب والطالبات من ذوى الإعاقة بالمدارس الحكومية والخاصة والدامجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حصولهم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بالتعاون مع قسم الإحصاء بسرعة موافاة الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة بملف أكسل يحتوى على البيانات المطلوبة، وتشمل بيانات طلاب مدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة بمدارس التعليم العام فى موعد غايته الأحد 3 سبتمبر المقبل ، بيانات الطلاب المدمجين بكافة المدارس الرسمية والخاصة والحكومية والفنية فى موعد غايته الأحد 10 سبتمبر 2023.

وزير دفاع بريطانيا يستقيل بـ"رسالة وداع".. ويؤكد: أسعى لاستثمار حياة أهملتها

قدّم وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس الحكومة ريشى سوناك، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة جارديان البريطانية فى نبأ عاجل منذ قليل.

ووعد والاس، رئيس الوزراء البريطانى ريشي سوناك بتقديم كامل دعمه وبشكل مستمر، مؤكداً فى رسالة الاستقالة التى ودع بها الحكومة أنه "سيتنحى للاستثمار فى أجزاء من الحياة التى أهملها، ويكتشف فرص جديدة".