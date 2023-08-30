6 خطوات حققتهم البيئة لإنهاء ملف الملوثات العضوية.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

ملف المخلفات الإلكترونية والملوثات العضوية يعدان من اهم الملفات و الاصعب لدى وزارة البيئة وذلك لما يحيط بهما من معوقات وتحديات على مدار السنوات الماضية، خلال هذا التقرير نرصد الخطوات التى نفذتها وزارة البيئة لإنهاء ملف الملوثات العضوية الخطرة الاكثر تلوثا.

1- نجحت وزارة البيئة على مدار الثمانى سنوات الماضية فى الانتهاء من إصدار التراخيص وتقنين أوضاع حوالى 8 مصانع لتدوير المخلفات الإلكترونية.

2- تم إصدار الموافقات البيئة لمصنعين آخرين ، والعمل حاليا على استكمال إجراءات استصدار التراخيص لهم.

3- نجحت وزارة البيئة من خلال مشروع التخلص من الملوثات العضوية الثابتة تم التخلص من ومعالجة ما يزيد على 2000 طن من تلك الملوثات.

4- تم التخلص الآمن من 220 طن من مادة اللاندين عالية الخطورة والموجودة بميناء الأدبية منذ أكثر من 20 عاماً.

5- تم أيضا التخلص الآمن من 692 طن من المبيدات المهجورة منتهية الصلاحية والموجودة بمخازن وزارة الزراعة بالصف ومواقع أخرى على مستوى الجمهورية.

6- تم التخلص الآمن من 74 طنًا من المبيدات المنتهية الصلاحية المتراكمة بالموانيء المصرية، ومعالجة ما يزيد عن 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بمواد (PCBs) شديدة الخطورة.