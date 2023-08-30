4 قوافل بيطرية خلال سبتمبر للحفاظ على الثروة الحيوانية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، انتظام القوافل الطبية البيطرية بجميع مراكز المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم تنظيم 4 قوافل طبية بيطرية خلال شهر سبتمبر القادم بمراكز شبين الكوم، تلا، قويسنا، بركة السبع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضح رفعت حماد أن القافلة البيطرية فى جميع التخصصات والكشف بجهاز السونار لفحص الحيوان وصرف العلاج مجانا بالاشتراك مع كليات الطب البيطرى بالمحافظة.