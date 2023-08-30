وفاة عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية

كتب - إسلام سعيد

توفي عصر اليوم عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات في الغرفة التجارية بالقاهرة، ويقام العزاء غدًا الخميس في مسجد عمر مكرم في ميدان التحرير.



عفت عبد العاطي

وكان للراحل عدة مواقف داعمة لتوطين صناعة السيارات في مصر، حيث أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في توطين الصناعة المحلية وتشجيع صناعة السيارات مع تقديم بعض الحوافز للمصنعين، والتشجيع على استخدام السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز، مع حافز كبير وهو زيرو جمارك على هذه السيارات، وبالتالي الاعتماد على الطاقة النظيفة ومنع التلوث وتوفير أسعار البنزين.